Международная жизнь

Американцы против нового иммиграционного запрета

В пятницу Трамп подписал распоряжение о приостановке въезда граждан из некоторых мусульманских стран
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Более 10 человек, прибывших в аэропорт Нью-Йорка имени Джона Кеннеди из стран, которые подпали под указ президента Дональда Трампа об ограничении иммиграции, были задержаны службами правопорядка, сообщило AP. В связи с этим задержанием в аэропорту прошла акция протеста
Craig Ruttle / AP
Более 10 человек, прибывших в аэропорт Нью-Йорка имени Джона Кеннеди из стран, которые подпали под указ президента Дональда Трампа об ограничении иммиграции, были задержаны службами правопорядка, сообщило AP. В связи с этим задержанием в аэропорту прошла акция протеста
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К акции подключились два члена американского конгресса. Вместе с тем Трамп заявил журналистам, что введенные указом ограничения «действуют хорошо», сообщает "Интерфакс"
Craig Ruttle / AP
К акции подключились два члена американского конгресса. Вместе с тем Трамп заявил журналистам, что введенные указом ограничения «действуют хорошо», сообщает "Интерфакс"
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В пятницу Трамп подписал исполнительное распоряжение о приостановке въезда граждан из некоторых мусульманских стран, а также об «экстремальном отборе» (extreme vetting) кандидатов на предоставление убежища
Zuma / TASS
В пятницу Трамп подписал исполнительное распоряжение о приостановке въезда граждан из некоторых мусульманских стран, а также об «экстремальном отборе» (extreme vetting) кандидатов на предоставление убежища
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Прием всех беженцев остановлен на четыре месяца для усовершенствования - вероятно, ужесточения - процедуры проверки и отбора
Marcio Jose Sanchez / AP
Прием всех беженцев остановлен на четыре месяца для усовершенствования - вероятно, ужесточения - процедуры проверки и отбора
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Акции протеста также прошли в других городах США. На фото митинг в Бостоне
John Tlumacki/The Boston Globe via Getty Images
Акции протеста также прошли в других городах США. На фото митинг в Бостоне
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В списке стран, гражданам которых запрещен въезд и которым три месяца не будут выдавать визы США, - Сирия, Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. Запрет касается и тех, у кого на руках виза и вид на жительство
Stephanie Keith/Getty Images
В списке стран, гражданам которых запрещен въезд и которым три месяца не будут выдавать визы США, - Сирия, Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. Запрет касается и тех, у кого на руках виза и вид на жительство
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Протесты в аэропорту Филадельфии
Bastiaan Slabbers/NurPhoto via Getty Images
Протесты в аэропорту Филадельфии
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Сам Трамп заявил, что его распоряжение «не позволит радикальным исламским террористам проникнуть в США»
Max Herman / Zuma / TASS
Сам Трамп заявил, что его распоряжение «не позволит радикальным исламским террористам проникнуть в США»
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Самая большая акция протеста прошла в меж­ду­на­род­ном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке
Stephanie Keith/Getty Images
Самая большая акция протеста прошла в меж­ду­на­род­ном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке
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Федеральный судья Бруклина выдал в воскресенье, 29 января, разрешение на временное пребывание на территории США лицам, задержанным в аэропорту Нью-Йорка в соответствии с указом президента Дональда Трампа об ограничении иммиграции, сообщают СМИ
Stephanie Keith / Getty Images
Федеральный судья Бруклина выдал в воскресенье, 29 января, разрешение на временное пребывание на территории США лицам, задержанным в аэропорту Нью-Йорка в соответствии с указом президента Дональда Трампа об ограничении иммиграции, сообщают СМИ
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«Запрет на мусульман будет вписан в историю как большой подарок экстремистам и тем, кто их поддерживает», - написал министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в своем микроблоге Twitter, сообщает "Интерфакс"
Michael Nigro / Zuma / TASS
«Запрет на мусульман будет вписан в историю как большой подарок экстремистам и тем, кто их поддерживает», - написал министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в своем микроблоге Twitter, сообщает "Интерфакс"
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  • Более 10 человек, прибывших в аэропорт Нью-Йорка имени Джона Кеннеди из стран, которые подпали под указ президента Дональда Трампа об ограничении иммиграции, были задержаны службами правопорядка, сообщило AP. В связи с этим задержанием в аэропорту прошла акция протеста
  • К акции подключились два члена американского конгресса. Вместе с тем Трамп заявил журналистам, что введенные указом ограничения «действуют хорошо», сообщает "Интерфакс"
  • В пятницу Трамп подписал исполнительное распоряжение о приостановке въезда граждан из некоторых мусульманских стран, а также об «экстремальном отборе» (extreme vetting) кандидатов на предоставление убежища
  • Прием всех беженцев остановлен на четыре месяца для усовершенствования - вероятно, ужесточения - процедуры проверки и отбора
  • Акции протеста также прошли в других городах США. На фото митинг в Бостоне
  • В списке стран, гражданам которых запрещен въезд и которым три месяца не будут выдавать визы США, - Сирия, Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. Запрет касается и тех, у кого на руках виза и вид на жительство
  • Протесты в аэропорту Филадельфии
  • Сам Трамп заявил, что его распоряжение «не позволит радикальным исламским террористам проникнуть в США»
  • Самая большая акция протеста прошла в меж­ду­на­род­ном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке
  • Федеральный судья Бруклина выдал в воскресенье, 29 января, разрешение на временное пребывание на территории США лицам, задержанным в аэропорту Нью-Йорка в соответствии с указом президента Дональда Трампа об ограничении иммиграции, сообщают СМИ
  • «Запрет на мусульман будет вписан в историю как большой подарок экстремистам и тем, кто их поддерживает», - написал министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в своем микроблоге Twitter, сообщает "Интерфакс"
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