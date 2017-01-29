Американцы против нового иммиграционного запрета
В пятницу Трамп подписал распоряжение о приостановке въезда граждан из некоторых мусульманских стран
Более 10 человек, прибывших в аэропорт Нью-Йорка имени Джона Кеннеди из стран, которые подпали под указ президента Дональда Трампа об ограничении иммиграции, были задержаны службами правопорядка, сообщило AP. В связи с этим задержанием в аэропорту прошла акция протеста
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К акции подключились два члена американского конгресса. Вместе с тем Трамп заявил журналистам, что введенные указом ограничения «действуют хорошо», сообщает "Интерфакс"
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В пятницу Трамп подписал исполнительное распоряжение о приостановке въезда граждан из некоторых мусульманских стран, а также об «экстремальном отборе» (extreme vetting) кандидатов на предоставление убежища
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Прием всех беженцев остановлен на четыре месяца для усовершенствования - вероятно, ужесточения - процедуры проверки и отбора
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Акции протеста также прошли в других городах США. На фото митинг в Бостоне
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В списке стран, гражданам которых запрещен въезд и которым три месяца не будут выдавать визы США, - Сирия, Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. Запрет касается и тех, у кого на руках виза и вид на жительство
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Протесты в аэропорту Филадельфии
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Сам Трамп заявил, что его распоряжение «не позволит радикальным исламским террористам проникнуть в США»
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Самая большая акция протеста прошла в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке
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Федеральный судья Бруклина выдал в воскресенье, 29 января, разрешение на временное пребывание на территории США лицам, задержанным в аэропорту Нью-Йорка в соответствии с указом президента Дональда Трампа об ограничении иммиграции, сообщают СМИ
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«Запрет на мусульман будет вписан в историю как большой подарок экстремистам и тем, кто их поддерживает», - написал министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в своем микроблоге Twitter, сообщает "Интерфакс"
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