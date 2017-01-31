Военные действия на линии соприкосновения в Донбассе
Спецмиссия ОБСЕ на Украине отметила обострение обстановки в районе Авдеевки – Ясиноватой в ночь с 27 на 28 января
Спецмиссия ОБСЕ на Украине отметила резкое обострение обстановки на линии соприкосновения в Донбассе в районе Авдеевки – Ясиноватой, начиная с ночи с 27 на 28 января. На фото: разрушенный обстрелом дом в соседнем городе Макеевка
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Находясь в Авдеевке более четырех часов, наблюдатели слышали 416 взрывов неопределенного происхождения в 2-5 км к востоко-юго-востоку, а также множественные очереди из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
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Из-за обстрелов утром во вторник остались без электроснабжения 3 района Донецка и шахта имени Засядько. В ней были заблокированы 207 горняков. К середине дня 31 января их эвакуация была завершена, сообщил «Интерфакс», ссылаясь на представителя МЧС
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Кремль 31 января выразил обеспокоенность обострением противостояния в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что агрессивные действия Украины подрывают минские договоренности и, возможно, являются отвлекающим маневром
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Накануне МИД Украины официально заявил, что обострение ситуации в Донбассе связано с «активизацией российско-террористических сил». По данным внешнеполитического ведомства, «за последние два дня российские оккупационные войска совершили массированные обстрелы вдоль всей линии соприкосновения». На фото: жилой дом в Донецке
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Подразделения Вооруженных сил Украины вновь обстреляли Макеевку, повреждены газопровод и два домовладения, сообщили «Интерфаксу»в самопровозглашенной ДНР
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В Донецкой областной государственной администрации (ОВГА) – сообщили, что начали эвакуацию гражданского населения находящейся под контролем ВСУ части Авдеевки, однако большинство жителей не хотят уезжать
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