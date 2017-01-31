Военные действия на линии соприкосновения в Донбассе

Alexander Ermochenko / Reuters

Из-за обстрелов утром во вторник остались без электроснабжения 3 района Донецка и шахта имени Засядько. В ней были заблокированы 207 горняков. К середине дня 31 января их эвакуация была завершена, сообщил «Интерфакс», ссылаясь на представителя МЧС

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