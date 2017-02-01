Холодная война в советских плакатах

25 лет назад во время встречи Бориса Ельцина и Джорджа Буша было объявлено об окончании холодной войны

1 февраля 1992 г. в Кэмп-Дэвиде состоялась встреча российского и американского президентов, на которой Борис Ельцин и Джордж Буш подписали совместную декларацию. В ней впервые было провозглашено об окончании холодной войны. Также в этом документе стороны объявили о готовности к сокращению стратегических ядерных вооружений, сотрудничеству в экономических вопросах, предотвращении торговли оружием и борьбе с терроризмом. Как холодную войну изображали в советских плакатах – вспоминаем в фотогалерее.