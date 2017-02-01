Холодная война в советских плакатах
25 лет назад во время встречи Бориса Ельцина и Джорджа Буша было объявлено об окончании холодной войны
1 февраля 1992 г. в Кэмп-Дэвиде состоялась встреча российского и американского президентов, на которой Борис Ельцин и Джордж Буш подписали совместную декларацию. В ней впервые было провозглашено об окончании холодной войны. Также в этом документе стороны объявили о готовности к сокращению стратегических ядерных вооружений, сотрудничеству в экономических вопросах, предотвращении торговли оружием и борьбе с терроризмом. Как холодную войну изображали в советских плакатах – вспоминаем в фотогалерее.
Плакат «Взгляните, это же миротворец!», художник Эрнст Гельмс, 1969 г.
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«Сделано в США», художник Антон Рефрежье, 1969 г.
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Международная выставка «Сатира в борьбе за мир», 1969 г. Плакат художника Жоржа Ефимовского из творческого объединения ленинградских художников-сатириков «Боевой карандаш», занявшего первое место на выставке в Академии художеств СССР в Москве
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Плакат Н. Добросердовой «Нет!» на всесоюзном конкурсе «Мы с тобой, Вьетнам», 1973 г.
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II международная выставка «Сатира в борьбе за мир». Плакат художника Марка Абрамова «Пентагонская кашка» на выставке в Академии художеств СССР, 1973 г.
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Работа Марка Абрамова «Щупальца сионизма», представленная на выставке в залах Академии художеств СССР, 1973 г.
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Плакат «Миру - мир!», 1977 г.
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Плакат художника А. Браза «Нет войне!», 1979 г.
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Плакат Кукрыниксов «Народы предупреждают!», 1981 г.
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Плакат «Нет Евросиме» художника А. А. Бакланова (Ташкент), 1983 г.
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«Остановить гонку вооружений, усилить борьбу за разрядку международной напряженности», – девиз 4-й международной выставки «Сатира в борьбе за мир», прошедшей в 1983 г. На снимке один из плакатов, представленных в экспозиции
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Фрагмент триптиха «Мир всем!» советских художников И. Марковского и С. Школьника, 1986 г.
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Работа художников Эмилии Чисариковой и Ладислава Чисарика (ЧССР) «Мир», удостоенная поощрительной премии на выставке плакатов, 1986 г.
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Плакат художника И. Смирнова «Нет нейтронной бомбе!», 1987 г.
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