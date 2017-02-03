Навальный и Офицеров в суде

Е. Разумный / Ведомости

«За эти четыре года я просидел год под домашним арестом, у меня было несколько похожих судов, моего брата посадили в тюрьму, я, в основном, сидел под подпиской о невыезде. Но тем не менее мы выпустили много расследований», - сказал Навальный (цитата по «Медиазоне»)



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