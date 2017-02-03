Навальный и Офицеров в суде
Прокуроры запросили для оппозиционера пять лет условно, новый приговор по делу «Кировлеса» будет оглашен 8 февраля
Ленинский районный суд Кирова 8 февраля вынесет новый приговор по делу Алексея Навального и Петра Офицерова, обвиняемых в хищении у предприятия «Кировлес»
1/10
Навальный и Офицеров не признали вину по предъявленным обвинениям
2/10
Прокуроры в ходе судебных прений попросили для Навального пять лет условно, для Офицерова - четыре года условно, а также назначить обоим штраф по 500 000 рублей
3/10
Защита попросила подсудимых оправдать
4/10
5/10
В четверг после допроса Офицерова стороной защиты судья Алексей Втюрин сообщил, что ему нужно на прием к врачу, и «в связи с истечением рабочего времени» отложил заседание до 9.00 мск 3 февраля
6/10
Алексей Навальный в четверг во время допроса заявил, что ему предъявлено обвинение по политическим мотивам
7/10
Адвокаты Навального заявляли о форсировании рассмотрения дела «Кировлеса» в суде. Так, рассмотрение дела об убийстве Бориса Немцова в Московском окружном военном суде дважды откладывалось – в нем занята адвокат Навального Ольга Михайлова
8/10
В последнем слове Навальный заявил, что на прошлом рассмотрении дела он говорил, что не остановит свою расследовательскую деятельность
9/10
«За эти четыре года я просидел год под домашним арестом, у меня было несколько похожих судов, моего брата посадили в тюрьму, я, в основном, сидел под подпиской о невыезде. Но тем не менее мы выпустили много расследований», - сказал Навальный (цитата по «Медиазоне»)
10/10