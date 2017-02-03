Мужчина напал на военный патруль у Лувра

Thibault Camus / AP

В итоге напавший был задержан. Его рюкзак изучили саперы, взрывчатки там не нашли. Второго подозреваемого задержали около 11.00 на выходе из станции метро Louvre-Rivoli, это мужчина лет 35. Насколько он связан с первым напавшим, Le Parisien пока не знает

3/6