Безопасность и право

Мужчина напал на военный патруль у Лувра

Напавший задержан, им занимаются экстренные службы
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В центре Парижа около 10 утра по местному времени мужчина с двумя мачете с криком «Аллах акбар» напал на трех военнослужащих у арки Карузель
Thibault Camus / AP
В центре Парижа около 10 утра по местному времени мужчина с двумя мачете с криком «Аллах акбар» напал на трех военнослужащих у арки Карузель
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Мужчина слегка ранил одного из силовиков, тогда другой выпустил в него пять пуль
Christian Hartmann / Reuters
Мужчина слегка ранил одного из силовиков, тогда другой выпустил в него пять пуль
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В итоге напавший был задержан. Его рюкзак изучили саперы, взрывчатки там не нашли. Второго подозреваемого задержали около 11.00 на выходе из станции метро Louvre-Rivoli, это мужчина лет 35. Насколько он связан с первым напавшим, Le Parisien пока не знает
Thibault Camus / AP
В итоге напавший был задержан. Его рюкзак изучили саперы, взрывчатки там не нашли. Второго подозреваемого задержали около 11.00 на выходе из станции метро Louvre-Rivoli, это мужчина лет 35. Насколько он связан с первым напавшим, Le Parisien пока не знает
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По данным M6info, напавший тяжело ранен, в частности, одна пуля попала ему в живот. Пострадавший военнослужащий ранен в голову, порез уже зашили
Thibault Camus / AP
По данным M6info, напавший тяжело ранен, в частности, одна пуля попала ему в живот. Пострадавший военнослужащий ранен в голову, порез уже зашили
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Министр внутренних дел Бернар Казнев заявил, что, по всей видимости, нападение носило террористический характер. На месте побывала мэр Парижа Анн Идальго, которая поблагодарила силовиков за быструю реакцию
Thibault Camus / AP
Министр внутренних дел Бернар Казнев заявил, что, по всей видимости, нападение носило террористический характер. На месте побывала мэр Парижа Анн Идальго, которая поблагодарила силовиков за быструю реакцию
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По новой оценке МВД, в Лувре на 12.30 мск находятся около 1000 туристов, их выпускают после проверки, маленькими группами. Район около музея оцеплен, сообщает «Интерфакс». Закрыта ближайшая станция метро
Thibault Camus / AP
По новой оценке МВД, в Лувре на 12.30 мск находятся около 1000 туристов, их выпускают после проверки, маленькими группами. Район около музея оцеплен, сообщает «Интерфакс». Закрыта ближайшая станция метро
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  • В центре Парижа около 10 утра по местному времени мужчина с двумя мачете с криком «Аллах акбар» напал на трех военнослужащих у арки Карузель
  • Мужчина слегка ранил одного из силовиков, тогда другой выпустил в него пять пуль
  • В итоге напавший был задержан. Его рюкзак изучили саперы, взрывчатки там не нашли. Второго подозреваемого задержали около 11.00 на выходе из станции метро Louvre-Rivoli, это мужчина лет 35. Насколько он связан с первым напавшим, Le Parisien пока не знает
  • По данным M6info, напавший тяжело ранен, в частности, одна пуля попала ему в живот. Пострадавший военнослужащий ранен в голову, порез уже зашили
  • Министр внутренних дел Бернар Казнев заявил, что, по всей видимости, нападение носило террористический характер. На месте побывала мэр Парижа Анн Идальго, которая поблагодарила силовиков за быструю реакцию
  • По новой оценке МВД, в Лувре на 12.30 мск находятся около 1000 туристов, их выпускают после проверки, маленькими группами. Район около музея оцеплен, сообщает «Интерфакс». Закрыта ближайшая станция метро
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