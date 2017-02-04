На съезде ЛДПР Жириновский переизбран председателем партии
Политик сравнил себя с Трампом и объявил о стремлении стать президентом
На 30-м съезде ЛДПР, который прошел 4 февраля в Москве, Владимир Жириновский был переизбран председателем партии, сообщил «Интерфакс»
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Эту должность политик занимает с 31 марта 1990 г.
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Председатель партии избирается раз в четыре года, количество сроков не ограничено
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Также на съезде ЛДПР был избран новый состав Высшего совета партии
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По словам Жириновского, состав совета обновился на 90%
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Жириновский заявил, что намерен участвовать в выборах президента России в 2018 г.
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«Мы примем участие, и, скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах», – сказал лидер партии
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Жириновский отметил, что будет участвовать в выборах уже в шестой раз, что по европейским меркам является рекордом
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«Если бы у нас были такие же условия, как в Америке, я бы победил, как Трамп», – заявил Жириновский
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