Шпионский мост
55 лет назад на Глиникском мосту в Берлине состоялся обмен советского разведчика Рудольфа Абеля на американца Фрэнсиса Пауэрса
10 февраля 1962 г. в Берлине произошел обмен советского разведчика Рудольфа Абеля – одного из руководителей агентурной сети в США – на находившегося в советском плену летчика Фрэнсиса Пауэрса. В 1957 г. Абель был приговорен к 30 годам тюрьмы и денежному штрафу за шпионаж в пользу Советского Союза. На фото: Абель покидает здание федерального суда в Нью-Йорке
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С 1956 г. Пауэрс на самолете U-2 периодически совершал разведывательные полеты вдоль границ СССР с Турцией, Ираном и Афганистаном. В 1960 г. U-2 Пауэрса был сбит ракетой в небе над Свердловской областью, а он сам осужден. На фото: подсудимый слушает приговор во время судебного заседания военной коллегии Верховного суда СССР
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Обмен пленными состоялся на Глиникском мосту, соединявшем Западный Берлин с пригородом – Потсдамом. Фото сделано за день до обмена
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Спустя 50 лет Стивен Спилберг снял фильм «Шпионский мост», посвященный истории обмена Пауэрса и Абеля (на фото кадр из фильма)
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Всего на этом мосту было произведено три обмена высокопоставленными сотрудниками разведки, говорится на федеральном германском портале bpb.de. 11 июня 1985 г. состоялась взаимная передача 23 шпионов между США и ГДР (на фото кадр из программы телеканала ARD)
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Советские военные ожидают коллег на Глиникском мосту
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11 февраля 1986 г. на мосту состоялась передача сотрудников разведки по схеме «4 против 5»
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Анатолий Щаранский (на фото слева), советский диссидент, обвиненный в измене родине и отсидевший почти 10 лет в колонии, и еще трое западных агентов пересекли мост в обмен на пятерых сотрудников восточной разведки
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Журналисты готовят репортаж о последнем обмене шпионами на мосту, 1986 г.
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Для обычных граждан переход границы по Глиникскому мосту был запрещен. На фото: новобрачные из Западного Берлина в порядке исключения встречаются у границы ФРГ и ГДР с матерью супруга, проживающей в Потсдаме
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Переход через границу по мосту был разрешен только для военных и дипломатов. На фото: постовой пропускает американских военных
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Глиникский мост был открыт через день после падения Берлинской стены – в 18.00 10 ноября 1989 г.
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