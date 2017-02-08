Шпионский мост

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10 февраля 1962 г. в Берлине произошел обмен советского разведчика Рудольфа Абеля – одного из руководителей агентурной сети в США – на находившегося в советском плену летчика Фрэнсиса Пауэрса. В 1957 г. Абель был приговорен к 30 годам тюрьмы и денежному штрафу за шпионаж в пользу Советского Союза. На фото: Абель покидает здание федерального суда в Нью-Йорке

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