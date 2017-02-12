Протестующие встали вокруг Исаакия живым кольцом
Собор должен перейти к РПЦ не позднее 1 марта 2019 года
В воскресенье днем в Санкт-Петербурге у здания Исаакиевского собора прошла акция против передачи его Русской православной церкви
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Ранее утром у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге прошел крестный ход с молитвенным пением к преподобному Исаакию Далматскому, сообщает «РИА Новости»
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Крестный ход начался после литургии, на которой присутствовало около 500 человек
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Сам крестный ход собрал еще больше участников и растянулся почти по всему периметру собора
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Сразу после воскресного крестного хода возле Исаакиевского собора началась акция против передачи его РПЦ, сообщает ТАСС
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Акция протеста началась после встречи с депутатами городского заксобрания. Участники протеста образовали живое кольцо вокруг собора, состоящее из нескольких рядов
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У большинства участников акции на груди повязаны синие ленточки
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Некоторые протестующие держали в руках плакаты с написанными на них лозунгами
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Власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакиевский собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным
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На прошлой неделе городской парламент обязал депутатов согласовывать такой формат встречи, но запрет еще не вступил в силу. Акция прошла мирно, полиция не вмешивалась в происходящее, были приняты необходимые меры безопасности
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