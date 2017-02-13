Протесты охватили Румынию
Митингующие требуют отставки правительства, которому больше не могут доверять
В Бухаресте вечером 12 января рядом со зданием правительства протестовало не менее 50 000 человек. Они призывали к сопротивлению и скандировали, что хотят работать, а не оберегать министров, сообщает Reuters
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Митингующие требовали отставки премьер-министра Сорина Гриндяну. Как сообщает Reuters, в 19.00 по Гринвичу митингующие достали листки бумаги красного, желтого и синего цвета, образовав гигантский флаг Румынии
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Акции протеста проходят в Румынии с 1 февраля
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31 января правительство Гриндяну приняло срочный декрет о частичной декриминализации коррупционных преступлений на сумму менее 44 000 евро (200 000 леев). Кабмин объяснил свои решения желанием разгрузить тюрьмы
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Помимо декриминализации некрупного взяточничества и злоупотребления полномочиями кабмин объявил частичную амнистию. Оппоненты заявили, что социал-демократическое правительство таким образом хочет освободить из тюрем ранее осужденных за коррупцию соратников
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Правительство уже отозвало свой указ, но это решение должен поддержать парламент, там голосования еще не было
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Протесты это не остановило, митингующие требуют отставки правительства, которому больше не могут доверять
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