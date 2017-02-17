Международная жизнь

«Марш рассерженных белорусов» проходит в Минске

Митингующие выступают против президентского декрета «О тунеядцах»
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В центре Минска проходит «Марш рассерженных белорусов». Митингующие выступают против президентского декрета «О предупреждении социального иждивенчества»
Vasily Fedosenko / Reuters
В центре Минска проходит «Марш рассерженных белорусов». Митингующие выступают против президентского декрета «О предупреждении социального иждивенчества»
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Участники акции требуют отменить декрет, остановить снижение реальных доходов населения, рост платы за ЖКХ, а также вернуть народу справедливые выборы. На фото протестующие сжигают уведомления из налоговой
Vasily Fedosenko / Reuters
Участники акции требуют отменить декрет, остановить снижение реальных доходов населения, рост платы за ЖКХ, а также вернуть народу справедливые выборы. На фото протестующие сжигают уведомления из налоговой
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На Октябрьской площади митингующие развернули плакаты с антиправительственными лозунгами. Перед участниками акции выступили лидеры оппозиции. «Мы поручаем выбранным нами представителям довести наши требования до власти, начать с ней переговоры, наладить контроль за выполнением наших требований», - заявил один из организаторов
Vasily Fedosenko / Reuters
На Октябрьской площади митингующие развернули плакаты с антиправительственными лозунгами. Перед участниками акции выступили лидеры оппозиции. «Мы поручаем выбранным нами представителям довести наши требования до власти, начать с ней переговоры, наладить контроль за выполнением наших требований», - заявил один из организаторов
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Акция была несанкционированной
Vasily Fedosenko / Reuters
Акция была несанкционированной
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По разным оценкам, на митинг вышли 1500-2000 человек
Vasily Fedosenko / Reuters
По разным оценкам, на митинг вышли 1500-2000 человек
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  • В центре Минска проходит «Марш рассерженных белорусов». Митингующие выступают против президентского декрета «О предупреждении социального иждивенчества»
  • Участники акции требуют отменить декрет, остановить снижение реальных доходов населения, рост платы за ЖКХ, а также вернуть народу справедливые выборы. На фото протестующие сжигают уведомления из налоговой
  • На Октябрьской площади митингующие развернули плакаты с антиправительственными лозунгами. Перед участниками акции выступили лидеры оппозиции. «Мы поручаем выбранным нами представителям довести наши требования до власти, начать с ней переговоры, наладить контроль за выполнением наших требований», - заявил один из организаторов
  • Акция была несанкционированной
  • По разным оценкам, на митинг вышли 1500-2000 человек
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