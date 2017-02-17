«Марш рассерженных белорусов» проходит в Минске

Vasily Fedosenko / Reuters

На Октябрьской площади митингующие развернули плакаты с антиправительственными лозунгами. Перед участниками акции выступили лидеры оппозиции. «Мы поручаем выбранным нами представителям довести наши требования до власти, начать с ней переговоры, наладить контроль за выполнением наших требований», - заявил один из организаторов

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