Мехрибан Алиева: жена, благотворитель и политик

Владимир Мусаэльян / ТАСС

Должности вице-президента и первого вице-президента были учреждены в Азербайджане по результатам прошедшего в сентябре 2016 г. референдума об изменении конституции. Всего в нее было внесено 29 поправок, в том числе об увеличении срока полномочий президента с пяти до семи лет. На фото: бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев с внучкой (в центре), дочь Севиль с мужем Махмудом (слева), супруга Зарифа, сын Ильхам (справа) с женой Мехрибан

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