Мехрибан Алиева: жена, благотворитель и политик
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу первым вице-президентом страны
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 февраля назначил свою жену Мехрибан Алиеву первым вице-президентом. Представляя ее в новом качестве на заседании Совета безопасности Азербайджана, он объяснил это назначение важной ролью, которую его жена «долгие годы играет в общественно-политической, культурной, международной деятельности», сообщает «Интерфакс»
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Президент Азербайджана также напомнил, что его супруга является заместителем председателя правящей партии и «возглавляла оргкомитеты таких крупных международных мероприятий, как «Евровидение» в 2012 г. и Первые Евроигры в 2015 г.». На фото с Алиевой президент Европейского олимпийского комитета Патрик Хикей на церемонии открытия Первых Европейских игр в Баку
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Мехримах Алиева также отметила, что руководит Фондом Гейдара Алиева, который «активно участвует в общественно-политической жизни Азербайджана» и «реализует инфраструктурные проекты»
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В своей новой работе она пообещала руководствоваться принципами человеколюбия и уважения, считать превыше всего интересы народа и государства и стараться достойно служить Азербайджану
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Должности вице-президента и первого вице-президента были учреждены в Азербайджане по результатам прошедшего в сентябре 2016 г. референдума об изменении конституции. Всего в нее было внесено 29 поправок, в том числе об увеличении срока полномочий президента с пяти до семи лет. На фото: бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев с внучкой (в центре), дочь Севиль с мужем Махмудом (слева), супруга Зарифа, сын Ильхам (справа) с женой Мехрибан
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Первый вице-президент, согласно обновленной конституции, пользуется неприкосновенностью и в случае досрочного ухода президента с поста исполняет его полномочия до новых выборов
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Этим назначением Алиев сохраняет в Азербайджане власть своей семьи, уверен профессор Института диалога цивилизаций Алексей Малашенко. Он отмечает, что «такие династические сюжеты характерны для всего постсоветского пространства и это признак того, что демократией там, конечно, не пахнет»
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