Новое оружие России
С чем может столкнуться потенциальный противник в ближайшие 20 лет
Крылатая ракета «Калибр» большой дальности – то, что больше всего поразило США в сирийской войне. Носителями ракеты являются надводные корабли и подлодки российского флота
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Экипировка «Ратник» – «комплект солдата будущего». Еще недавно никто не думал, что передовая экипировка станет доступна простому русскому солдату, но это произошло. Экипировка включает около 40 элементов, начиная от личных вещей и заканчивая вооружением, оптикой, средствами связи, навигацией, системами опознавания, индивидуальной защиты, жизне- и энергообеспечения
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Межконтинентальная ракета «Ярс» – будущая основа сил ядерного сдерживания России. Она придет на смену ракетам «Тополь»
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Новейший российский истребитель Су-35 прошел обкатку в Сирии. Он прикрывал российские бомбардировщики и штурмовики от угроз со стороны США и НАТО. Су-35 – самый совершенный самолет на платформе истребителя Су-27, разработанного в конце 70-х
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Танк «Армата» – одна из самых передовых в мире бронированных платформ, с бронекапсулой для экипажа. В НАТО только начинают разрабатывать ответ
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Т-50 – основной тяжелый истребитель пятого поколения российских ВВС до 2050 г., первые образцы поступят в строевые полки после 2022 г. Самолет планирует взять на вооружение Индия
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БТР «Бумеранг» – первая российская высокозащищенная бронемашина для пехоты. В производстве подобного вооружения Россия отстала от США на 15 лет (американский конкурент - БТР «Страйкер»). К 2030 г. «Бумеранги» должны заменить имеющиеся в войсках бронетранспортеры
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Подводные атомные лодки для баллистических ракет (ПЛАРБ) проекта 955 – основа стратегической безопасности России на море. На фото подлодка «Юрий Долгорукий»
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Боевая машина пехоты «Курганец» – передовая БМП, превосходящая шведско-английскую CV90, которая стоит 3 млн евро
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Многоцелевая атомная подводная лодка «Северодвинск» – главная сила российского флота в войне с любым противником. Оснащена противокорабельными и противоназемными ракетами
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Бронемашина «Тигр» – армейский автомобиль-внедорожник. Правда, пока эти удобные для солдат машины закупаются в количестве не более 150 машин в год
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