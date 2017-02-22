Новое оружие России

Сергей Бобылев / ТАСС

Экипировка «Ратник» – «комплект солдата будущего». Еще недавно никто не думал, что передовая экипировка станет доступна простому русскому солдату, но это произошло. Экипировка включает около 40 элементов, начиная от личных вещей и заканчивая вооружением, оптикой, средствами связи, навигацией, системами опознавания, индивидуальной защиты, жизне- и энергообеспечения

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