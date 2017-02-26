Ильдар Дадин на свободе
Оппозиционный активист освобожден из исправительной колонии после четырех дней ожидания
Оппозиционный активист Ильдар Дадин освобожден из исправительной колонии (ИК-5) Рубцовска в Алтайском крае после четырех дней ожидания
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В среду, 22 февраля, президиум Верховного суда России отменил приговор и постановил освободить Ильдара Дадина. Также суд признал за активистом право на реабилитацию. Бумаги из Верховного суда дошли в колонию 26 февраля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ФСИН
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По информации «Дождя», Дадин вышел на свободу около 11.40 по московскому времени
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Освобожденный Дадин поблагодарил всех, кто его поддерживал. «Главное, почему я выжил в тех условиях, в которых я был, – это честные люди. Жена моя в сердцах иногда говорила, что в России нет гражданского общества. Но если бы в России не было гражданского общества, то не было бы и меня», – заявил после освобождения активист (цитата по BBC)
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Ильдар Дадин – первый осужденный по ст. 212.1 УК об уголовной ответственности за повторные нарушения законодательства при проведении публичных мероприятий. На фото: Ильдар Дадин и его супруга Анастасия Зотова (справа)
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