Ильдар Дадин на свободе

Алексей Цвайгерт/ТАСС

Освобожденный Дадин поблагодарил всех, кто его поддерживал. «Главное, почему я выжил в тех условиях, в которых я был, – это честные люди. Жена моя в сердцах иногда говорила, что в России нет гражданского общества. Но если бы в России не было гражданского общества, то не было бы и меня», – заявил после освобождения активист (цитата по BBC)

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