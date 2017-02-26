Акции памяти Бориса Немцова
Политик был убит два года назад на Большом Москворецком мосту
В Москве в воскресенье, 26 февраля, прошел марш памяти оппозиционного политика Бориса Немцова
1/30
Шествие, в котором, по данным полиции, приняло участие 5000 человек, проходило от Пушкинской площади по бульварам до проспекта Сахарова
2/30
В шествии участвовали члены партий «Парнас», «Яблоко», незарегистрированной Партии прогресса Алексея Навального и других оппозиционных движений
3/30
Начало шествия было задержано на полчаса из-за того, что полиция задержала растяжку «Путин - это война», которую должна была нести центральная колонна
4/30
Неизвестный мужчина плеснул зеленкой в лицо председателю партии «Парнас» Михаилу Касьянову, который был в начале колонны
5/30
Полиция задержала напавшего на Касьянова
6/30
По словам одного из лидеров движения «Солидарность» Ильи Яшина, в числе требований участников марша - окончательное расследование убийства Немцова
7/30
Изначально в заявке на проведение шествия оппозиционеры просили разрешения на маршрут от Славянской площади до Большого Москворецкого моста
8/30
Мэрия предложила альтернативный маршрут по бульварам - по этому же маршруту шествие в память о Немцове проходило в 2016 г.
9/30
Заявка подавалась на участие в шествии 30 000 человек
10/30
Участники шествия в Москве
11/30
Участники шествия в Москве
12/30
Поэт и литературный критик Лев Рубинштейн
13/30
Участники шествия в Москве
14/30
Бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков
15/30
Участники шествия в Москве
16/30
Полицейское оцепление во время марша
17/30
Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту
18/30
Цветы на на Большом Москворецком мосту
19/30
На Большом Москворецком мосту
20/30
Политик Григорий Явлинский
21/30
Цветы на на Большом Москворецком мосту
22/30
Акции памяти также прошли в Санкт-Петербурге (на фото), Новосибирске, Кирове, Казани, Ульяновске и других городах
23/30
Марш памяти Бориса Немцова в Санкт-Петербурге
24/30
Марш памяти Бориса Немцова в Санкт-Петербурге
25/30
Марш памяти Бориса Немцова в Санкт-Петербурге
26/30
Марш памяти Бориса Немцова в Санкт-Петербурге
27/30
Марш памяти Бориса Немцова в Санкт-Петербурге
28/30
Марш памяти Бориса Немцова в Санкт-Петербурге
29/30
Марш памяти Бориса Немцова в Санкт-Петербурге
30/30