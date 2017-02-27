Дональду Трампу досталось на церемонии «Оскара»

Chris Pizzello / Invision / AP

Киммел признал, что не знает, как использовать церемонию, чтобы помочь объединить страну. «Я этого сделать не могу. В этом зале лишь одно Храброе сердце, – сказал он, имея в виду Мэла Гибсона, – и он тоже не сможет нас объединить». По мнению ведущего, лучшее, что можно сделать, – поговорить со знакомыми, придерживающимися противоположных политических взглядов, «положительно, доброжелательно, не как либералы или консерваторы, а как американцы». «Если мы все сможем так поступить, мы сможем снова сделать Америку великой», – заключил он

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