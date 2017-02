Дональду Трампу досталось на церемонии «Оскара»

The New York Times

Политическая тема присутствовала даже в рекламе, демонстрировавшейся во время церемонии. The New York Times (NYT) начала кампанию (и впервые за десятилетие разместила телерекламу) о важности правды. Трамп уже не раз называл СМИ, разоблачающие его ложные заявления, «производителями фейковых новостей» и «врагами народа». 24 февраля журналистов NYT, CNN, Politico, The Los Angeles Times, BuzzFeed News и BBC не пустили на брифинг пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера