Дональду Трампу досталось на церемонии «Оскара»
Вручение главной кинонаграды порой походило на политическую акцию
Прошедшая в воскресенье церемония вручения премии "Оскар" стала не только кино-, но и политическим событием. Одним из ее главных «героев» стал президент Дональд Трамп. На фото: Аллея славы в Голливуде; Трамп удостоился звезды в 2007 г. за продюсирование популярного реалити-шоу «Стажер» (The Apprentice)
1/12
Актриса Рут Негга прикрепила к платью синюю ленту с аббревиатурой ACLU (Американский союз защиты гражданских свобод). Негга была номинирована на премию как лучшая актриса за роль в фильме «Лавинг» (Loving). Он основан на реальной истории о том, как в 1958 г. темнокожая женщина Милдред Лавинг и ее белый муж Ричард были приговорены в штате Вирджиния к тюремному сроку за вступление в межрасовый брак. ACLU представлял их интересы в Верховном суде
2/12
ACLU, долгие десятилетия защищающий гражданские свободы, также первым подал иск (от имени двух граждан Ирака, задержанных в аэропорту Нью-Йорка) против иммиграционного указа Трампа, запретившего въезд в США гражданам семи преимущественно мусульманских стран. Ленту союза на церемонии «Оскар» прикрепили к одежде еще несколько знаменитостей (на фото: актер, писатель, композитор и рэппер Лин Мануэль Миранда)
3/12
Ведущий церемонии Джимми Киммел несколько раз прошелся по Трампу, его политике, твитам и порассуждал о ситуации, сложившейся в американском обществе. «Эту трансляцию смотрят в прямом эфире миллионы американцев и более чем в 225 странах мира, которые нас теперь ненавидят. Думаю, это потрясающе», – сыронизировал он вскоре после выхода на сцену
4/12
«Я хочу сказать: спасибо, президент Трамп, – продолжил Киммел позднее, отсылая зрителей к неоднозначным высказываниям и решениям Трампа. – Я имею в виду: помните, как в прошлом году «Оскар» едва ли не обвиняли в расизме?» Киноакадемию критиковали в 2016 г. после того, как в течение двух лет все премии вручались только белым актерам и актрисам
5/12
Иранский режиссер Асгар Фархади (на фото в 2012 г.) и Таране Алидусти, исполнительница главной роли в его фильме «Коммивояжер» (признан лучшим иностранным фильмом), не приехали в знак протеста против иммиграционой политики Трампа. «Разделение мира на нас и наших врагов порождает страх, – говорится в заявлении Фархади, зачитанном на церемонии. – Кинематографисты создают эмпатию между нами и другими, и сегодня она нужна нам больше всего»
6/12
Киммел напомнил, как Трамп назвал Мерил Стрип «одной из самой переоцененных актрис в Голливуде» после того, как она выступила против его политики на церемонии вручения «Золотого глобуса» 8 января (на фото). Актриса тогда, в частноcти, сказала: «Инстинкт унижать, когда его в публичном поле демонстрирует кто-то облеченный властью, проникает в жизнь каждого, поскольку как бы разрешает другим людям поступать так же». Она добавила: «Нам нужна принципиальная пресса, чтобы привлекать власть к ответу, вызывать ее на ковер за каждое нарушение чужих прав»
7/12
На церемонии вручения «Оскара» Киммел провозгласил: «От своей посредственной ранней работы в «Охотнике на оленей» и «Из Африки» до ничем не примечательного исполнения в «Крамер против Крамера» и «Выборе Софи» Мерил Стрип на протяжении своей унылой карьеры неубедительно сыграла более чем в 50 фильмах!»
8/12
Затем, воскликнув: «Внимание все! Исключительно переоцененная Мерил Стрип!» – Киммел попросил актрису, 20 раз номинировавшуюся на «Оскара», подняться. Зал устроил ей овацию. «Кстати, неплохое платье. Это от Иванки?» – добавил ведущий, имея в виду дочь Трампа, бизнес которой публично защищал сам президент и его советник Келлиэнн Конуэй
9/12
Киммел признал, что не знает, как использовать церемонию, чтобы помочь объединить страну. «Я этого сделать не могу. В этом зале лишь одно Храброе сердце, – сказал он, имея в виду Мэла Гибсона, – и он тоже не сможет нас объединить». По мнению ведущего, лучшее, что можно сделать, – поговорить со знакомыми, придерживающимися противоположных политических взглядов, «положительно, доброжелательно, не как либералы или консерваторы, а как американцы». «Если мы все сможем так поступить, мы сможем снова сделать Америку великой», – заключил он
10/12
Политическая тема присутствовала даже в рекламе, демонстрировавшейся во время церемонии. The New York Times (NYT) начала кампанию (и впервые за десятилетие разместила телерекламу) о важности правды. Трамп уже не раз называл СМИ, разоблачающие его ложные заявления, «производителями фейковых новостей» и «врагами народа». 24 февраля журналистов NYT, CNN, Politico, The Los Angeles Times, BuzzFeed News и BBC не пустили на брифинг пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера
11/12
Киммел еще раз «прошелся» по Трампу, приглашая на сцену Шерил Бун Айсаакс, президента Академии кинематографических искусств и наук, назвав ее «президентом, который все еще верит в искусство и науки». «Сегодняшний вечер – доказательство того, что у искусства нет границ, нет единого языка и оно не относится к одной вере», – сказала Айсаакс
12/12