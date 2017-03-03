Пальмиру опять освободили

Михаил Алаеддин / РИА Новости

Это уже второе освобождение ключевого сирийского города от боевиков – первый раз Пальмиру освободили от террористов в мае 2016 г. Тогда в операции также участвовала сирийская армия, поддержку ей оказывали ВКС России

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