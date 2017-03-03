Пальмиру опять освободили
Сирийская армия при поддержке ВКС России отвоевала старинный город второй раз
Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России освободили Пальмиру, доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину 2 марта
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Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) покинули город, а правительственные силы вместе с союзниками освободили историческую цитадель Пальмиры и установили полный огневой контроль
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Это уже второе освобождение ключевого сирийского города от боевиков – первый раз Пальмиру освободили от террористов в мае 2016 г. Тогда в операции также участвовала сирийская армия, поддержку ей оказывали ВКС России
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В первой операции также участвовала сирийская армия, поддержку ей оказывали ВКС России
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Однако в декабре 2016 г. на фоне успехов сирийской армии в Ракке боевикам удалось вновь захватить Пальмиру
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Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать падение города ударом по имиджу России, назвал это «уроном для всего цивилизованного человечества, а не для России»
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