Сеул вышел на митинги
В столице Южной Кореи проходят демонстрации за и против импичмента президента страны Пак Кын Хе
У здания Конституционного суда Южной Кореи в Сеуле начались протесты после того, как тот единогласно поддержал импичмент президента страны Пак Кын Хе. Некоторые жители выступают против отставки (на фото)
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65-летняя Пак Кын Хе подозревается в сговоре со своей подругой Цой Сун Силь, которая сейчас находится под арестом. По версии следствия, пользуясь дружбой с президентом, она вынуждала предпринимателей перечислять деньги в ее фонды в обмен на лояльность руководства страны. Цой Сун Силь вменяется в вину вымогательство в общей сложности 77,4 млрд вон ($65,7 млн)
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«Мы отлучаем Пак Кын Хе от должности. Ее действия предали доверие народа. Они грубо нарушают закон, и с этим нельзя мириться», – передает слова председательствовавшего на процессе Ли Юнг-ми Reuters. 10 марта в Сеуле прошли демонстрации и в поддержку отставки президента. Митингующие несли плакаты с надписью «Импичмент Пак Кын Хе»
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Два человека погибли от травм, полученных на акции, сообщает местное новостное агентство «Ренхап»
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Известно, что один из погибших – 72-летний мужчина. Его нашли с травмой головы рядом со зданием суда, в больнице врачи констатировали его смерть. ВВС уточняет, что он упал с полицейского фургона, на которые залезали протестующие
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Полиция расследует обстоятельства его гибели и гибели второй жертвы беспорядков
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Пак Кын Хе победила на выборах Южной Кореи в 2012 г., а вступила в должность в 2013 г. Новые выборы должны пройти в течение 60 дней. В стране ожидают, что они будут назначены на 9 мая. На фото участники акции в поддержку Пак Кын Хе
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