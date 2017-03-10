Сеул вышел на митинги

Lee Jin-man / AP

65-летняя Пак Кын Хе подозревается в сговоре со своей подругой Цой Сун Силь, которая сейчас находится под арестом. По версии следствия, пользуясь дружбой с президентом, она вынуждала предпринимателей перечислять деньги в ее фонды в обмен на лояльность руководства страны. Цой Сун Силь вменяется в вину вымогательство в общей сложности 77,4 млрд вон ($65,7 млн)

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