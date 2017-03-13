Шпионские гаджеты

Francisco Seco / AP

Соответствующее подразделение есть и для Android, так как под управлением этой операционной системы работает 85% смартфонов мира, включая продукты Samsung, HTC и Sony. В прошлом году проданы 1,15 миллиарда устройств на Android. Year Zero демонстрирует, что в 2016 году ЦРУ имела в своём распоряжении 24 боевых эксплоита нулевого дня для Android, разработанных самостоятельно и полученных от ЦПС, АНБ и сторонних поставщиков кибероружия

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