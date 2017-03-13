Шпионские гаджеты
С помощью каких приборов спецслужбы могут следить за пользователями
Документы, опубликованные на прошлой неделе WikiLeaks, подтвердили: спецслужбы США активно используют вредоносные программы, позволяющие через «бреши» в програмном обеспечении брать под контроль цифровые устройства и заставлять их выполнять непредусмотренные функционалом действия: от прослушки хозяев до полной блокировки по дистанционно отданной команде
Вирус «Плачущий Ангел», разработанный ЦРУ, превращает смарт-телевизоры в скрытые микрофоны, утверждает WikiLeaks. Зараженный этой программой прибор имитирует выключение, тогда как на самом деле работает как жучок, записывая разговоры в комнате и отправляя их через интернет на серверы ЦРУ
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В октябре 2014 г. ЦРУ изучала возможность заражения вирусом систем управления современных легковых машин и грузовиков с целью получения дистанционного контроля над автомобилями. Такая операция позволила бы ЦРУ не только получать полную информацию о передвижении машины и, возможно, записывать разговоры владельца, но и дало бы возможность совершать практически бесследные убийства, считают эксперты WikiLeaks
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Популярные смартфоны, для которых ЦРУ разработано несколько способов взлома и получения контроля, могут сообщать спецслужбам точное местоположение пользователя, пересылать записи голосовых и текстовых переговоров, а также незаметно включать камеру и микрофон смартфона
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Несмотря на незначительную долю iPhone на глобальном рынке смартфонов (14,5% в 2016 г.) в ЦРУ есть целое подразделение, работающее над вирусами, позволяющими захватить устройства на iOS, например, iPad. Внимание к этой операционной системе объясняется популярностью продукции Apple среди элиты
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Соответствующее подразделение есть и для Android, так как под управлением этой операционной системы работает 85% смартфонов мира, включая продукты Samsung, HTC и Sony. В прошлом году проданы 1,15 миллиарда устройств на Android. Year Zero демонстрирует, что в 2016 году ЦРУ имела в своём распоряжении 24 боевых эксплоита нулевого дня для Android, разработанных самостоятельно и полученных от ЦПС, АНБ и сторонних поставщиков кибероружия
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Арсенал ЦРУ позволяет обходить шифрование WhatsApp, Signal, Telegram, Weibo, Confide и Cloakman, взламывая операционную систему и собирая аудио- и текстовый трафик до его шифрования
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ЦРУ разработала автоматические мультиплатформенные системы заражения и контроля, работающие под Windows, Mac OS, Solaris, Linux и другими системами, подтверждают документы WikiLeaks
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