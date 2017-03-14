Снежный шторм в США
Более 100 000 человек на Восточном побережье остались без света из-за сильного снегопада
Более 100 000 человек на Восточном побережье США остались без света из-за сильного снегопада, сообщает Fox News
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Проблемы с энергоснабжением отмечены в штатах Делавэр, Пенсильвания, Нью-Джерси и Виргиния
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Из-за непогоды президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель перенесли встречу, которая должна была состояться 14 марта, на пятницу, 17 марта
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Ранее в штате Нью-Йорк был объявлен режим ЧС, хотя снегопад оказался менее сильным, чем ожидалось
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По информации Fox news, около 5900 авиарейсов по всей стране были отменены или задержаны. С начала недели из-за непогоды отменено свыше 7700 рейсов. В аэропортах застряли порядка 400 000 человек
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Также нарушена работа общественного транспорта, железнодорожные компании и метрополитен Нью-Йорка сообщили о частичном закрытии путей сообщения
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Ожидалось, что снежная буря принесет с собой от 30 до 45 см снега, сообщает «Интерфакс»
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