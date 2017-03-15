Выборы по-голландски

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Основная борьба ожидается между правоцентристской «Народной партией за свободу и демократию», которую возглавляет нынешний премьер-министр Марк Рютте, и ультраправой «Партией свободы» Геерта Вилдерса, противника приема мигрантов. На фото бар, используемый для голосования в Дрибруггене

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