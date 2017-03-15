Демократия

Выборы по-голландски

Необычные места для голосования в Нидерландах
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В Нидерландах 15 марта проходят парламентские выборы. На фото ветряная мельница, превращенная в избирательный участок в Ойстервейке
Peter Dejong / AP
В Нидерландах 15 марта проходят парламентские выборы. На фото ветряная мельница, превращенная в избирательный участок в Ойстервейке
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Основная борьба ожидается между правоцентристской «Народной партией за свободу и демократию», которую возглавляет нынешний премьер-министр Марк Рютте, и ультраправой «Партией свободы» Геерта Вилдерса, противника приема мигрантов. На фото бар, используемый для голосования в Дрибруггене
Michael Kooren / Reuters
Основная борьба ожидается между правоцентристской «Народной партией за свободу и демократию», которую возглавляет нынешний премьер-министр Марк Рютте, и ультраправой «Партией свободы» Геерта Вилдерса, противника приема мигрантов. На фото бар, используемый для голосования в Дрибруггене
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ВВС называет голосование испытанием на национализм. На фото очередь к урнам на 20-м этаже офисной башни A’DAM Toren в Амстердаме
Cris Toala Olivares / Reuters
ВВС называет голосование испытанием на национализм. На фото очередь к урнам на 20-м этаже офисной башни A’DAM Toren в Амстердаме
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Избирательный участок в гостиной частного дома в Марле
Muhammed Muheisen / AP
Избирательный участок в гостиной частного дома в Марле
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Указатель на избирательный участок на пляже острова Маркер Вадден
KOEN SUYK / EPA / Vostok photo
Указатель на избирательный участок на пляже острова Маркер Вадден
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Вокзал в Амстердаме тоже приспособили для волеизъявления
Patrick Post / AP
Вокзал в Амстердаме тоже приспособили для волеизъявления
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Мобильный избирательный участок в Гааге
Emmanuel Dunand / AFP
Мобильный избирательный участок в Гааге
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Обычные для России школы в Нидерландах тоже используют для голосования
Muhammed Muheisen / AP
Обычные для России школы в Нидерландах тоже используют для голосования
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  • В Нидерландах 15 марта проходят парламентские выборы. На фото ветряная мельница, превращенная в избирательный участок в Ойстервейке
  • Основная борьба ожидается между правоцентристской «Народной партией за свободу и демократию», которую возглавляет нынешний премьер-министр Марк Рютте, и ультраправой «Партией свободы» Геерта Вилдерса, противника приема мигрантов. На фото бар, используемый для голосования в Дрибруггене
  • ВВС называет голосование испытанием на национализм. На фото очередь к урнам на 20-м этаже офисной башни A’DAM Toren в Амстердаме
  • Избирательный участок в гостиной частного дома в Марле
  • Указатель на избирательный участок на пляже острова Маркер Вадден
  • Вокзал в Амстердаме тоже приспособили для волеизъявления
  • Мобильный избирательный участок в Гааге
  • Обычные для России школы в Нидерландах тоже используют для голосования
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