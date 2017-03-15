Выборы по-голландски
Необычные места для голосования в Нидерландах
В Нидерландах 15 марта проходят парламентские выборы. На фото ветряная мельница, превращенная в избирательный участок в Ойстервейке
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Основная борьба ожидается между правоцентристской «Народной партией за свободу и демократию», которую возглавляет нынешний премьер-министр Марк Рютте, и ультраправой «Партией свободы» Геерта Вилдерса, противника приема мигрантов. На фото бар, используемый для голосования в Дрибруггене
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ВВС называет голосование испытанием на национализм. На фото очередь к урнам на 20-м этаже офисной башни A’DAM Toren в Амстердаме
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Избирательный участок в гостиной частного дома в Марле
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Указатель на избирательный участок на пляже острова Маркер Вадден
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Вокзал в Амстердаме тоже приспособили для волеизъявления
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Мобильный избирательный участок в Гааге
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Обычные для России школы в Нидерландах тоже используют для голосования
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