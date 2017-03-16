Безопасность и право

В Париже в офисе МВФ произошел взрыв

Один человек ранен, глава МВФ Кристин Лагард назвала случившееся терактом
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В офисе Международного валютного фонда (МВФ) в Париже произошел небольшой взрыв, сообщает Le Parisien со ссылкой на источники в полиции
Philippe Wojazer / REUTERS
В офисе Международного валютного фонда (МВФ) в Париже произошел небольшой взрыв, сообщает Le Parisien со ссылкой на источники в полиции
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По данным издания, помощник управляющего получил ранения рук и лица после того, как он открыл посылку. Вскоре после этого здание МВФ оцепила полиция
Philippe Wojazer / REUTERS
По данным издания, помощник управляющего получил ранения рук и лица после того, как он открыл посылку. Вскоре после этого здание МВФ оцепила полиция
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По данным BBC, «устройство» отправила в офис МВФ крайне левая греческая группировка
Philippe Wojazer / REUTERS
По данным BBC, «устройство» отправила в офис МВФ крайне левая греческая группировка
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Глава МВФ резко осудила случившееся и назвала это терактом. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту попытки убийства и организации теракта, сообщает Le Parisien
Philippe Wojazer / REUTERS
Глава МВФ резко осудила случившееся и назвала это терактом. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту попытки убийства и организации теракта, сообщает Le Parisien
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По данным префекта столичной полиции, в посылке находилась петарда, которая, по предположениям, предназначалась для главы европейского бюро МВФ. Однако посылку вскрыла его секретарь, которая и получила ранения рук и лица, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на французские СМИ
Thibault Camus / AP
По данным префекта столичной полиции, в посылке находилась петарда, которая, по предположениям, предназначалась для главы европейского бюро МВФ. Однако посылку вскрыла его секретарь, которая и получила ранения рук и лица, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на французские СМИ
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  • В офисе Международного валютного фонда (МВФ) в Париже произошел небольшой взрыв, сообщает Le Parisien со ссылкой на источники в полиции
  • По данным издания, помощник управляющего получил ранения рук и лица после того, как он открыл посылку. Вскоре после этого здание МВФ оцепила полиция
  • По данным BBC, «устройство» отправила в офис МВФ крайне левая греческая группировка
  • Глава МВФ резко осудила случившееся и назвала это терактом. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту попытки убийства и организации теракта, сообщает Le Parisien
  • По данным префекта столичной полиции, в посылке находилась петарда, которая, по предположениям, предназначалась для главы европейского бюро МВФ. Однако посылку вскрыла его секретарь, которая и получила ранения рук и лица, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на французские СМИ
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