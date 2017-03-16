В Париже в офисе МВФ произошел взрыв

Thibault Camus / AP

По данным префекта столичной полиции, в посылке находилась петарда, которая, по предположениям, предназначалась для главы европейского бюро МВФ. Однако посылку вскрыла его секретарь, которая и получила ранения рук и лица, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на французские СМИ

5/5