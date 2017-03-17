Авианосцу «Адмиралу Кузнецову» требуется ремонт

ВГТРК

Постановка на ремонт произойдет на «Звездочке» уже в этом году, знает собеседник «Ведомостей», но назвать сроки ремонта трудно – вполне возможно, что он затянется на 4–5 лет и обойдется заметно дороже 20 млрд руб. На фото СУ-33 со сложенными плоскостями

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