Авианосцу «Адмиралу Кузнецову» требуется ремонт
Стоимость работ может превысить 20 млрд рублей
Авианосец «Адмирал Кузнецов» направится на ремонт после завершения обследования, заявил в четверг вице-премьер Дмитрий Рогозин
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Сроки постановки на ремонт единственного российского авианосца, вернувшегося в феврале из боевого похода к берегам Сирии, вице-премьер не уточнил. На фото взлет истребителя СУ-33
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Рогозин напомнил, что до похода в Сирию была быстро решена задача подготовки корабля, проводились «работы по ремонту арсенала, созданию систем, совмещающих корабль с новым авиакрылом». Речь идет об истребителях МиГ-29К, на фото
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Теперь же надо будет восстановить систему ударного вооружения и провести дополнительные ремонты, добавил вице-премьер: «Фактически это будет средний ремонт с модернизацией»
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В феврале Рогозин говорил, что к ремонту корабля готов северодвинский завод «Звездочка». На фото ударный вертолет КА-52
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Ранее ТАСС сообщал, что стоимость ремонта может превысить 20 млрд руб. Это ненамного больше стоимости строительства нового корвета (порядка 15 млрд руб.). На фото самолетный ангар и лифт с истребителем МИГ-29К
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Флот планирует заменить часть котлов – наиболее проблемных агрегатов двигательной установки корабля. Это означает, что на серьезную модернизацию вооружений при таком объеме затрат средств не хватит, говорит менеджер одного из предприятий ОСК. На фото вертолет КА-27 в небе над крейсером
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Поэтому под словами Рогозина о восстановлении комплекса ударного вооружения следует понимать не вооружение корабля новыми крылатыми ракетами «Калибр», способными наносить удары по целям на берегу, а ремонт комплекса с противокорабельными ракетами «Гранит», уверен менеджер ОСК
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Постановка на ремонт произойдет на «Звездочке» уже в этом году, знает собеседник «Ведомостей», но назвать сроки ремонта трудно – вполне возможно, что он затянется на 4–5 лет и обойдется заметно дороже 20 млрд руб. На фото СУ-33 со сложенными плоскостями
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Так произошло с индийским авианосцем «Викрамадитья», переделанным из советского «Адмирала Горшкова», хотя там фактически был сделан новый корабль, а объем работ на «Кузнецове» будет меньше
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Но флот не хочет, чтобы ремонт затянулся, поэтому работы по модернизации корабля будут минимизированы, считает менеджер ОСК. На фото кабина МИГ-29К
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Во время сирийского похода летчики морской авиации «выполнили 420 боевых вылетов, из них 117 – ночью», говорил в январе командующий российской группировкой генерал-полковник Андрей Картаполов
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На 9 января было нанесено 1252 удара
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За это время авиагруппа понесла две потери – упали в море истребители МиГ-29К и Су-33, летчики были спасены
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