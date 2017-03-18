Марш в защиту Петербурга
Жители Северной столицы высказались на наболевшие темы
Несколько тысяч человек пришли на марш в защиту Петербурга, который прошел в субботу на Марсовом поле
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По оценкам организаторов, участие в акции приняли от 7000 до 10 000 человек. При этом согласованное число участников – 200 человек.
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Участники акции выступали за сохранение музея в Исаакиевском соборе, а также против слияния Российской национальной и Российской государственной библиотек, застройки защитной парковой зоны вокруг Пулковской обсерватории, выселения Европейского университета из исторического здания
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Все это подрывает интеллектуальный и культурный потенциал города, сказано на сайте петербургского «Яблока», которое приняло участие в марше
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Собравшиеся держали плакаты с надписями: «Нельзя аннулировать мозг», «Я люблю музеи», «Полтавченко вон», «Европейскому городу – Европейский университет», «Не закрывайте форточку в Европу», «Вся власть ученым советам», «Наука вместо бомб» и другие
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Первоначально акция была запланирована на 19 марта, но городская администрация отказалась согласовать эту дату, поскольку на это время заявлено другое мероприятие
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