Власть

Как отметили третью годовщину присоединения Крыма

В городах России прошли флешмобы, митинги и концерты
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В Екатеринбурге прошел танцевальный флешмоб «Севастопольский вальс»
Павел Лисицын / РИА Новости
В Екатеринбурге прошел танцевальный флешмоб «Севастопольский вальс»
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Митинг «Крымская весна! Мы вместе!» в Новосибирске
Александр Кряжев / РИА Новости
Митинг «Крымская весна! Мы вместе!» в Новосибирске
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Митинг в Симферополе
Alexander Polegenko / AP
Митинг в Симферополе
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Праздничные мероприятия у здания Пушкинской библиотеки в Омске
Алексей Мальгавко / РИА Новости
Праздничные мероприятия у здания Пушкинской библиотеки в Омске
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Митинг во Владивостоке у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота»
Юрий Смитюк / ТАСС
Митинг во Владивостоке у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота»
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Митинг в Севастополе
Pavel Rebrov / Reuters
Митинг в Севастополе
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Концерт «Крымская весна! Мы вместе!» в Мурманске
Лев Федосеев / ТАСС
Концерт «Крымская весна! Мы вместе!» в Мурманске
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Фестиваль «Весна» у здания МГУ на Воробьевых горах в Москве
Максим Стулов / Ведомости
Фестиваль «Весна» у здания МГУ на Воробьевых горах в Москве
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Участники митинга на улице Кирова в Челябинске
Александр Кондратюк / РИА Новости
Участники митинга на улице Кирова в Челябинске
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  • В Екатеринбурге прошел танцевальный флешмоб «Севастопольский вальс»
  • Митинг «Крымская весна! Мы вместе!» в Новосибирске
  • Митинг в Симферополе
  • Праздничные мероприятия у здания Пушкинской библиотеки в Омске
  • Митинг во Владивостоке у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота»
  • Митинг в Севастополе
  • Концерт «Крымская весна! Мы вместе!» в Мурманске
  • Фестиваль «Весна» у здания МГУ на Воробьевых горах в Москве
  • Участники митинга на улице Кирова в Челябинске<br>
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