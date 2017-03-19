Как отметили третью годовщину присоединения Крыма
В городах России прошли флешмобы, митинги и концерты
В Екатеринбурге прошел танцевальный флешмоб «Севастопольский вальс»
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Митинг «Крымская весна! Мы вместе!» в Новосибирске
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Митинг в Симферополе
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Праздничные мероприятия у здания Пушкинской библиотеки в Омске
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Митинг во Владивостоке у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота»
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Митинг в Севастополе
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Концерт «Крымская весна! Мы вместе!» в Мурманске
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Фестиваль «Весна» у здания МГУ на Воробьевых горах в Москве
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Участники митинга на улице Кирова в Челябинске
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