Реконструкцию Рязанского и Волгоградского проспектов начнут в 2011 г.

Подготовительный этап реконструкции Рязанского и Волгоградского проспектов власти Москвы планируют начать до конца 2011 г., сообщил журналистам по итогам субботнего объезда заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Подготовительный этап реконструкции мы планируем начать в этом году, заняться размещением строительных площадок и прочей работой", - сказал Хуснуллин.

По его словам, магистрали имеют ограниченные возможности для расширения.

"Строители будут делать локальные мероприятия по заездным карманам, будут убраны несколько светофоров и сделаны дополнительные пешеходные переходы", - сообщил заммэра.