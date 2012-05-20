Дамаск опроверг сообщения об убийстве политического и военного руководства Сирии

Власти Сирии опровергли информацию СМИ об убийстве вооруженной оппозицией ряда представителей политического и военного руководства страны.

"Информация, преданная "Аль-Джазирой", об убийстве целого ряда политических деятелей и сотрудников службы безопасности полностью не соответствует действительности", - сообщило официальное сирийское информационное агентство САНА в воскресенье.

Телеканал "Аль-Джазира", ссылаясь на представителя "военного революционного совета в провинции Дамаск", сообщил, что вооруженная оппозиция напала на здание, в котором проходило заседание так называемого антикризисного комитета. По данным канала, были убиты несколько членов сирийского руководства, в том числе министр обороны и внутренних дел, заместитель начальника Генштаба, а также заместитель генерального секретаря Партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ) Мухаммед Бухейтан.

В настоящее время в Сирии действует соглашение о прекращении огня, предусмотренное планом спецпосланника ЛАГ и ООН Кофи Аннана по урегулированию конфликта. В стране находится около 260 международных наблюдателей, которые следят за выполнением этого соглашения.