Путину "не очень понравились" предложения Обамы по ПРО

Предложения американской стороны в послании президента США Барака Обамы президенту России Владимиру Путину "не очень понравились" российской стороне, поскольку суть вопроса остается прежней, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"По ПРО подвижек нет", - сказал Ушаков журналистам. При этом он подчеркнул, что предложения, содержащиеся в послании Обамы, сейчас прорабатываются, добавив, что "они идут в русле озвученных Хейглом" (министр обороны США Чак Хейгл). Отвечая на вопрос, понравились ли предложения российской стороне, Ушаков сказал: "Не очень понравились. Суть остается прежней. Сейчас наши специалисты будут смотреть их внимательно".

Помощник президента США по нацбезопасности Томас Донилон во время визита в Москву 15 апреля передал Путину послание от его американского коллеги. В послании, в частности, содержатся предложения по развитию торгово-экономического сотрудничества и затронуты вопросы военно-технического сотрудничества, в том числе ПРО и ядерная проблематика.

Планы США по созданию ПРО в Европе являются одной из причин напряженности в американо-российских отношениях из-за отказа Вашингтона предоставить юридические гарантии ненаправленности против России этой системы. Москва заявила, что в ответ на развертывание евроПРО намерена предпринять комплекс мер военно-технического и дипломатического характера. В частности, российская сторона говорила, что в случае, если договориться не удастся, то она не исключает возможности размещения комплексов "Искандер" в Калининградской области.