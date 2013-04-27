Путин: Кудрин решил сосредоточиться на преподавании

Президент России Владимир Путин не стал раскрывать, какая государственная должность предлагалась бывшему министру финансов Алексею Кудрину.

В интервью программе "Вести" в субботу с Сергеем Брилевым" телеканала "Россия 1" Путин отметил: "Он же (Кудрин) от нее отказался, чего об этом говорить. Мы с ним и так встречаемся, не часто, но регулярно. У нас достаточно добрые личные отношения, я с большим уважением к нему отношусь как к человеку и специалисту. Его мнение никогда не будет лишним".

"Он (Кудрин) пожелал сосредоточиться на преподавательской деятельности. Это его личное право", - добавил глава государства, отвечая на вопрос, будет ли в дальнейшем Кудрину предложена работа на госслужбе.