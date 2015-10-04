Олланд: отказ от выборов в Донбассе станет важным шагом в решении конфликта на Украине

Отмена выборов в провозглашенных республиках Донбасса станет важным событием в вопросе урегулирования конфликта на востоке Украины, считает президент Франции Франсуа Олланд.

Заявление было сделано главой французской республики в интервью франко-германскому телеканалу Arte. Выдержки из него распространило агентство France Presse.

Олланд сказал, что в ходе встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже в минувшую пятницу произошло важное событие – была рассмотрена возможность отмены «выборов, которые сепаратисты на востоке Украины намечали провести 18 октября и 1 ноября».

Он особо подчеркнул, что «проведение таких выборов грозит блокировать выполнение минских договоренностей». «То есть в результате может возникнуть на некоей легитимной основе общность, не признанная нормами международного права и тем более не признанная самой Украиной. Все это может привести к подлинному разделу страны», - отметил Олланд.

Провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики ранее заявили, что Киев не выполняет предписанные комплексом мер по выполнению минских договоренностей обязательства. В связи с этим главы республик выразили намерение выполнять эти требования в одностороннем порядке, после чего объявили о проведении выборов в местные органы власти. Так, в ДНР они назначены на 18 октября, а в ЛНР – на 1 ноября. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что эти выборы могут иметь «разрушительные последствия для процесса деэскалации в Донбассе». Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября.