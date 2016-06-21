Медведев: После вчерашнего футбола остается только о хоккее вспоминать

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что «после вчерашнего футбола остается только о хоккее вспоминать». Как передает «РИА Новости», проигрыш сборной России валлийцам со счетом 0:3, лишивший команду шансов на выход в плей-офф чемпионата Европы, он прокомментировал в ходе посещения Магнитогорского металлургического комбината. Он похвалил городскую команду «Металлург» и поблагодарил город: «Вам спасибо, что таких выращиваете хоккеистов: их-то мы точно на экспорт отправляем».

На ММК премьеру показали отдельные участки производства: непрерывного отжига и непрерывного горячего цинкования, участок травления и стан-тандем холодной прокатки «2000», чьё основное назначение — производство высококачественного холоднокатанного и оцинкованного проката по самым современным технологиям для внешних и внутренних деталей автомобилей, а также для производителей бытовой и строительной техники. Медведев поговорил с рабочими, поинтересовался условиями труда, обеспечением специалистов жильем, а детей — детскими садами, возможностями для отдыха. Рабочие рассказали, что удовлетворены заработной платой — в среднем она составляет 51 000 руб. , и уровень ее растет. Один из них рассказал, что хоккейный «Металлург» в этом году выиграл кубок Гагарина.