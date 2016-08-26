Из-за кражи электрооборудования случился сбой в движении на Павелецком направлении МЖД

Утром в пятницу на Павелецком направлении Московской железной дороги случился сбой из-за кражи электрооборудования. Пресс-служба МЖД сообщает, что задержались семь электричек и один поезд дальнего следования, а также один товарный состав. Компания заверила, что делается все для возвращения движения в график.

В 5.53 на перегоне Ожерелье - Кашира грузовой поезд совершил вынужденную остановку из-за провисания контактной сети. Железнодорожники считают, что неисправность случилась из-за «вмешательства посторонних лиц в инфраструктуру железной дороги – было разукомплектовано и украдено электрооборудование». Для ремонта было снято напряжение в контактной сети. В 6.45 работа контактной сети была восстановлена и движение поездов в сторону Москвы возобновилось. Поезда из Москвы все это время шли по графику.