Захватившему заложников в Ситибанке в Москве предъявили обвинение

Следователи предъявили бизнесмену Араму Петросяну обвинение в захвате заложников в московском отделении банка, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Главным следственным управлением СКР по Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении 55-летнего Арама Петросяна. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 206 УК РФ (захват двух и более заложников с использованием предмета в качестве оружия)», - говорится в сообщении. Следствие ходатайствует об избрании судом предпринимателю меры пресечения в виде заключения под стражу.

24 августа вечером Петросян зашел в отделение Ситибанка по адресу Большая Никитская, 15. На шее у него была коробка с проводами. Он пригрозил взорвать себя и находившихся в одноэтажном здании людей и потребовал переговорщика. С ним в помещении оказались четыре человека, в том числе сотрудник ТАСС. В течение вечера мужчина отпустил всех заложников и сдался.

В ходе допроса Петросян пояснил, что хотел привлечь внимание к своей проблеме и в действительности убивать заложников не хотел. Он полностью признал вину.

«В качестве первостепенного мотива следователи Главного следственного управления рассматривают тяжелое финансовое положение и отсутствие возможности выполнить обязательства по кредитным договорам перед различными банками», - говорится на сайте СК.