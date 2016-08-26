Правительство запретило госзакупки некоторых иностранных продуктов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о запрете с 3 сентября госзакупок некоторых иностранных продуктов, говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабинета министров. Исключение сделано для стран из Евразийского экономического союза (Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). В правительстве пояснили, что такие меры приняты для поддержки российских производителей.

В перечень запрещенных для госзакупок продуктов, состоящий из 23 наименований, входят свежая и мороженая рыба, моллюски и ракообразные, свинина и мясо и субпродукты крупного рогатого скота, а также мясо птицы. Кроме того, в реестр попали молоко, рис, сахар, сливочное масло и пищевая соль.

Правительств решило не вводить ограничения на поставку иностранных фруктов и овощей из-за дефицита отечественных аналогов. «Отечественными фруктами и тепличными овощами Россия обеспечена лишь на треть, поэтому по этим позициям не вводятся ограничения, сначала надо существенно нарастить собственное производство», — пояснил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, пообещав, что дефицита на отечественном продовольственном рынке не будет.

Согласно утвержденным правилам иностранные поставщики не допускаются к аукционам при условии, что есть как минимум два претендента из России и ЕАЭС.

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев подчеркнул, что ограничения на закупку иностранных продуктов не распространяются на коммерческие закупки для поставки товаров в магазины и заведения общепита.