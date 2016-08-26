Путин предложил ввести «звездную» систему оценки российских здравниц

Президент России Владимир Путин предложил создать систему оценки российский курортов по аналогии со «звездной» системой для отелей. «Считаю, нужно разработать и четкие критерии введения системы категорий для санаториев по аналогии с так называемыми звездами гостиниц», - заявил он на заседании президиума Госсовета.

Путин считает, что это поможет людям лучше ориентироваться при выборе здравниц и станет дополнительным стимулом для собственников и персонала санатория постоянно повышать качество своей работы.

Одной из ключевых задач президент назвал создание благоприятной инвестиционной среды в этой сфере. Путин заметил, что принципиальным вопросом в этой связи является определение охранных границ курортов и постановка их на кадастровый учет. По словам президента, такие режимы предусмотрены законом, но не всегда соблюдаются.