Вице-президента Lotte Group нашли повешенным под Сеулом

Вице-президент японско-корейской Lotte Group Ли Ин-Вон был найден мертвым рано утром в пятницу, передает агентство Yonhap News со ссылкой на южнокорейскую полицию.

Прохожий обнаружил тело в сельской местности примерно в 50 км к востоку от Сеула. По данным полиции, вероятнее всего топ-менеджер Lotte совершил самоубийство, повесившись на дереве с помощью галстука. При нем был документ, удостоверяющий личность, полиция также проверила отпечатки пальцев. Кроме того, полиция обнаружила неподалеку его машину, внутри которой бизнесмен оставил предсмертную записку на четырех листах. В ней Ли Ин-Вон обращается к своей семье, коллегам и руководству Lotte Group. Он просит никого не винить в его смерти.

Как сообщили члены семьи покойного, Ли Ин-Вон вышел накануне вечером из дома (в центре Сеула), ушел на тренировку в спортзал и не вернулся.

По информации Yonhap News, 69-летний Ли Ин-Вон должен был в пятницу прийти на допрос в рамках ведущегося уже более года коррупционного расследования в отношении компании.

В июне правоохранительные органы Республики Корея провели обыски в штаб-квартире Lotte Group, ее семи филиалах и домах ее руководящих сотрудников. Это было связано с подозрениями в хищениях. Прокуратура подозревает, что путем махинаций при расчетах между филиалами Lotte создала структуру, предназначенную для подкупа влиятельных лиц и проведения различных кампаний.

В июле старшая дочь основателя Lotte - 73-летняя Шин Юн-Я была арестована по подозрению в злоупотреблениях и растрате средств компании. В ходе раскрытия существенных фактов в июне Hotel Lotte Co., директором которой была Шин Юн-Я, сообщила о расследовании по подозрению в получении взяток от местного производителя косметики в обмен на предоставление торговых площадей в розничных магазинах duty free в гостиницах Lotte.

Ли Ин-Вон был одним из наиболее влиятельных руководителей компании, не входящих в семью Шин, отмечает The Wall Street Journal. Он начал работу в Lotte в 1973 г.

Последний год был для Lotte Group крайне тяжелым. Основатель компании передал управление младшему сыну Шин Донг Бину. В июне стало известно, что объявленное ранее IPO Hotel Lotte не состоится. Размещение акций на бирже, которое могло стать крупнейшим в истории страны, пришлось отменить из-за антикоррупционного расследования.

Южнокорейский бизнесмен Шин Гёкхо основал Lotte в 1948 г. в Токио, в 1967 г. группа начала работать в Сеуле. Сейчас, по данным WSJ, в конгломерат, являющийся пятым по величине в Южной Корее, входят 93 компании, занимающиеся розничной торговлей, строительством, производством напитков и продуктов питания, страхованием, предоставлением финансовых услуг.

В Москве Lotte построила, в частности, бизнес-центр «Лотте плаза» и пятизвездочный Lotte Hotel Moscow. Также группа строит отель в Санкт-Петербурге, который должен открыться в 2017 г. В 2015 г. председателя правления Lotte Group Шин Донг Бин в интервью «Ведомостям» рассказывал, что в ближайшие три года корпорация планирует инвестировать в проекты в России $0,5 млрд.