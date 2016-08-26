Путин в алтайской Белокурихе обсудил развитие санаторно-курортного комплекса

Президент России Владимир Путин призвал найти золотую середину при выборе способа развития санаторно-курортного комплекса России. Президент считает, что компромисс возможен. Он заметил, что недопустимо впадать в крайности и перекладывать всю нагрузку по развитию отрасли на бюджет.

Президент отметил, что привлекательность отрасли для бизнеса будет зависеть от ее прибыльности. «А прибыль, как правило, возникает из того, сколько платят люди. Значит, для того чтобы все категории граждан были так или иначе, а лучше побольше обеспечены санаторно-курортным обслуживанием, нужно либо льготировать этот вид деятельности - и тогда все-таки брать определенный объем из бюджета», - сказал Путин. Он подчеркнул, что резко менять этот баланс нельзя, так как это должно быть сопоставимо с ростом доходов населения.

Путин перед заседанием президиума Госсовета осмотрел в алтайской Белокурихе курортный комплекс с вертолета и ознакомился с планами по развитию нового курортного кластера - «Белокуриха-2». Президент отметил, что не был в Алтайском крае несколько лет и поражен тем, как здесь все изменилось.