Путин допустил введение в России курортного сбора

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что считает возможным введение курортного сбора, отметив, что плата должна быть приемлемой для отдыхающих.

Президент подчеркнул, что «если это делать, то очень аккуратно, не задирая платежи, незаметно для отдыхающих». «Только чтобы не получилось так, чтобы Минфин не сократил при этом поддержку [регионам] по другим направлением. А то посчитаете, что они разбогатели, а регионы эти деньги направят на другие цели. Вот и все. А мы говорим именно о развитии инфраструктуры туризма», — обратился Путин к Силуанову.

Министр заверил главу государства, что ведомство в этом случае «жадничать не будет». Силуанов добавил, что сбор должен быть приемлемым для туристов — 50–100 руб. Министр заявил, что в Совете Федерации эту идею поддерживают.

По словам министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова, первоначально курортный сбор может быть введен в четырех регионах — Алтайском крае, Краснодарском крае, Крыму и в Минеральных Водах (Ставрополье). Он добавил, что регионы сами должны принимать решение о вводе сбора.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров считает, что введение курортного сбора позволит развивать инфраструктуру местных курортов и делать их более привлекательными. «Курортный сбор — инициатива, которую мы будем поддерживать и продвигать. Если брать в пример Кисловодск, сейчас мы дотируем его на 1,2 млрд руб., а нужно еще хотя бы на 2 млрд руб., чтобы развивать курорт, наводить порядок, делать его более привлекательным для туристов. Но где брать деньги?» — сказал господин Владимиров.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин надеется, что введение сбора позволит проводить природоохранные мероприятия на курортных территориях.