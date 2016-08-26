Бывшие акционеры ЮКОСа подали апелляцию на решение Гаагского окружного суда

Бывшие акционеры ЮКОСа подали апелляцию на решение Гаагского суда, сообщила ТАСС представитель Апелляционного суда Гааги Линда Бун ван дер Дрифт. «Я могу подтвердить, что дело находится в Апелляционном суде Гааги, - отметила она. - Его участниками являются компании Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited, а также Российская Федерация». Дата начала слушаний еще не определена. «Информации по дальнейшим процедурам пока нет», - добавила ван дер Дрифт.

Постоянная палата Третейского суда (ППТС) в Гааге в 2014 г. обязала Россию выплатить около $50 млрд компаниям, связанным с бывшими акционерами ЮКОСа. Суд пришел к выводу, что действия России в отношении ЮКОСа можно расценить как экспроприацию инвестиций, нарушающую 45-ю статью Энергетической хартии, которую Россия подписала, но не ратифицировала.

20 апреля 2016 г. Окружной суд Гааги сообщил об отмене решения о выплате Россией $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа. Суд решил, что у арбитража не было компетенции взыскивать компенсацию с России, поскольку она не связана обязательствами из-за временного применения 26-й статьи (предполагает разрешение споров в арбитраже) договора к Энергетической хартии. Хартию Россия подписала, но не ратифицировала. В январе 2016 г. к аналогичному выводу пришел Апелляционный суд Швеции относительно решения Стокгольмского арбитража о взыскании с России $2 млн компенсации за экспроприацию ЮКОСа по иску испанских инвестфондов в 2012 г.

Бывший руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский, который в тяжбе не участвует, 22 апреля написал, что считает высокими шансы оспорить решение Окружного суда Гааги. Он сослался на мнение «квалифицированного международного юриста, не работающего на акционеров» ЮКОСа, у которого он консультировался о перспективах дела.