Путин уволил двух генералов из Следственного комитета

Президент России Владимир Путин уволил из Следственного комитета России (СК) двух высокопоставленных генералов. Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, в отставку отправлен замглавы ГУ процессуального контроля в сфере противодействия коррупции генерал-майоре Дмитрий Шершаков и первый замглавы ГУ обеспечения деятельности СК Виталий Фролов.

Газета «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники сообщала, что Дмитрий Шершаков может возглавить главное следственное управление СКР по Москве. Ранее он служил в Моспрокуратуре, возглавлял Перовскую межрайонную прокуратуру и следственное управление СКР по Юго-Западному округу столицы.

С аналогичным заявлением выступал и официальный представитель СК Владимир Маркин. «Стыдно и горько за то, что произошло с нашими так называемыми коллегами», - говорил он. «И это, конечно, бросает тень на все ведомство, но работа по самоочищению будет продолжаться», - подчеркивал Маркин.

В июле начальник главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко, а также его заместитель Александр Ламонов и первый замначальника ГСУ СКР по Москве Денис Никандров были задержаны по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса России).

Следствие подозревает Никандрова в получении взятки в размере $1 млн, рассказывал авдокат Ламонова, однако никто из фигурантов дела не признает вину.

Председатель СК Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» заявил, что работа «по очищению рядов СКР и всех других правоохранительных ведомств» после ареста ряда высокопоставленных сотрудников Следственного комитета будет продолжена.