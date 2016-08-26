Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры и договорились продолжить личное общение по двусторонней и по международной повестке дня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Условлено продолжить личное общение по двусторонней и по международной повестке дня», — говорится в сообщении. Отмечается, что общение состоялось по инициативе турецкой стороны.

Президенты обсудили вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах в свете договоренностей, достигнутых на встрече в Санкт-Петербурге 9 августа, отметили в персс-службе.

Кроме того, Путин и Эрдоган провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Сирии и отметили важность совместных усилий в борьбе с терроризмом.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 9 августа встретились впервые с ноября прошлого года, когда турецкие ВВС сбили российский истребитель Су-24. Путин назвал переговоры «конструктивными и важными». А Эрдоган пять раз подчеркнул, что российский президент ему не просто коллега, но и «дорогой друг». В итоге главы государств договорились возобновить сотрудничество по всем прерванным проектам.