Москва призвала Киев и Донбасс прекратить огонь к 1 сентября

Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что Москва призывает прекратить огоньна юго-востоке Украины к 1 сентября, передает «Инерфакс».

"Любые попытки принять документы по конституционной реформе или выборам на Донбассе в одностороннем порядке, без согласования с другой стороной, как минимум, неконструктивны и не способствуют установлению мира", - сказал он.

По его словам, принципиально важные решенияконфликтующие стороны должны принимать по итогам договоренностей.