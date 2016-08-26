Офицера полиции ЦАО Москвы заподозрили в получении миллионной взятки

В отношении начальника отдела собственной безопасности управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе транспортного управления столичного СКР.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК России (посредничество во взятке).

291.1 УК России (посредничество во взятке).

Как считает следствие, в период 2013-2014 гг., находясь на территории Московской области, в том числе на грузопассажирском пароме, расположенном в водной акватории Клязьминского водохранилища, этот полицейский, «действуя с целью получения взятки за покровительство предпринимателю, получил от последнего денежные средства в сумме не менее 2 млн руб.».

Следствие подало ходатайство об аресте подозреваемого.