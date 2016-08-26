В переговорах Лаврова и Керри объявлен перерыв

В переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри объявлен перерыв, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в российской делегации.

Переговоры длятся уже более 10 часов. Они начались утром в пятницу. Позже к ним подключился спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Основной темой встречи является налаживание антитеррористического сотрудничества в Сирии.

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил в пятницу, что определенный прогресс в Сирии наблюдается, но «из-за русских, из-за их неспособности или нежелания оказать влияние на режим Асада, экстремизм продолжает подпитываться».