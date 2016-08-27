Режим КТО снят близ Нальчика в Кабардино-Балкарии

На части территории Нальчика и Чегемского района в Кабардино-Балкарии снят режим контртеррористической операции (КТО). Об этом утром в субботу, 27 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление оперативного штаба в КБР.

«В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу людей начальником управления ФСБ России по КБР принято решение о снятии с 9.00 [мск] режима контртеррористической операции… действовавшего с 6.20 на части территории городского округа Нальчик и Чегемского района КБР», - говорится в сообщении, а также подчеркивается, что действовавшие на указанной территории временные ограничения были отменены.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах КБР писал, что вблизи села Нартан в Чегемском районе КБР были ликвидированы два бандита, оказавшие сопротивление силовикам. Также собеседник информационного агентства рассказывал, что близ Нальчика продолжаются мероприятия по задержанию членов незаконных вооруженных формирований.