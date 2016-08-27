Аэропорт Таллина эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В ночь на субботу произошла эвакуация пассажиров Таллинского аэропорта. Об этом 27 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию, распространенную пресс-службой Пыхьяской префектуры полиции. Отмечается, что причиной случившегося стало заявление одного из пассажиров о том, что в его багаже находится взрывное устройство.

Из-за угрозы из аэропорта были эвакуированы 200 человек. Пассажир сделал свое заявление в 5.30 по местному времени, людей пустили обратно в 6.24.

Правоохранительные органы задержали этого человека. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о «тяжелом нарушении общественного порядка». Таким образом, нарушителя может ожидать или штраф, или тюремное заключение на срок до пяти лет.