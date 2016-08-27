В пожаре в типографии в Москве погибли 16 человек

В пожаре в здании типографии на Алтуфьевском шоссе в Москве погибли 16 человек. Об этом в субботу, 27 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах столицы.

«Пожар в административно-складском здании типографии ликвидирован на площади 200 кв. м», - рассказал собеседник информационного агентства. «Пострадали 20 человек, 16 из которых погибли, четыре человека направлены в больницы», - отметил он, добавив, что, по предварительным данным, погибшие являются приезжими из стран СНГ.

В свою очередь источник «Интерфакса» в медицинских службах города заявил, что при пожаре погиб лишь один человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин у себя на странице в сервисе микроблогов Twitter написал: «На Алтуфьевском шоссе в промзоне произошел пожар. К сожалению, большое количество жертв. Будем разбираться вместе с правоохранительными органами».