Лавров заметил рост доверия между Россией и США по Сирии

Россия и Соединенные Штаты уладили большинство деталей по шагам по восстановлению режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике (САР). Такое заявление сделал государственный секретарь США Джон Керри по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает «Интерфакс».

«Эксперты России и США в ближайшие дни будут улаживать оставшиеся детали возобновления режима прекращения огня в Сирии… Сегодня я могу сказать, что мы достигли ясности касательно того, как двигаться вперед. Мы завершили большую часть всех технических дискуссий, которые главным образом будут сфокусированы на том, чтобы прекращение насилия стало реальным», - сказал Керри.

Лавров в свою очередь отметил, что рассчитывает на то, что договоренности между Москвой и Вашингтоном по САР будут достигнуты в самое ближайшее время. «Я рассчитываю, что в самое ближайшее время мы уже сможем представить на суд международной общественности результаты наших совместных усилий», - заявил министр иностранных дел. «Те базовые принципы, которые были согласованы в ходе наших переговоров [в Москве] и были закреплены в ходе встречи Джона Керри с президентом Путиным, сегодня получили дальнейшее развитие», - добавил он. «По причинам, которые Джон [Керри] упомянул, нам еще необходимо довести до конца совсем немного, я бы сказал так, вопросов, которые требуют конкретизации», - указал Лавров. «Наши эксперты продолжат эту работу в Женеве на следующей неделе», - подчеркнул министр.

По его словам, прекращение боевых действий в Сирии возможно лишь после размежевания террористов и оппозиции. Он отметил, что понимание этого у России и США становится более четким. «Без размежевания нормальных, здоровых оппозиционных сил и террористов я не вижу возможности обеспечить по-настоящему длительное и полноценное прекращение боевых действий, к чему мы все стремимся. С удовлетворением отмечаю, что понимание этой задачи у нас с американскими партнерами становится более четким», - заявил Лавров, добавив, что заметен «рост взаимного доверия России и США по Сирии».

Министр иностранных дел России также отметил, что сделка между Москвой и Вашингтоном по Сирии не будет предполагать запрета на действия авиации Дамаска. «В том, что касается того, чьи ВВС чем занимаются, мы ведем речь не о том, чтобы кто-то прекратил летать. Мы ведем речь о том, чтобы авиация, которая работает в сирийском небе, эффективно боролась и с «Исламским государством», и с «Джабхат ан-Нусрой» (деятельность этих террористических группировок запрещена на территории России и в ряде других стран)», - сказал он.

Министр иностранных дел России также подчеркнул важность включения сирийских курдов в переговорный процесс по САР. «Мы сегодня с американскими коллегами подтвердили необходимость срочного возобновления и начала политического процесса, в котором должны участвовать все без исключения сирийские стороны», - сказал Лавров. «Я убежден, что курды должны быть в этом процессе полноценно представлены. Курды должны оставаться частью сирийского государства и должны быть частью решения проблемы, а не фактором, который будет использоваться для того, чтобы Сирию расколоть, потому что это повлечет за собой цепную реакцию по всему региону», - отметил он.

«Я хочу еще раз подчеркнуть, что мы выступаем за единую Сирию и не поддерживаем независимую курдскую инициативу», - в свою очередь заявил Керри. Госсекретарь также подчеркнул, что США вели «ограниченную работу с некоторыми элементами курдских сил». Дипломат отметил, что в Вашингтоне «понимают чувствительность данного [курдского] вопроса для Турции».