В МЧС назвали причину пожара на складе в Москве

Причиной пожара в административно-складском здании типографии на Алтуфьевском шоссе в Москве послужила неисправность светильника в одном из помещений. Об этом в субботу, 27 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление начальника столичного Главного управления (ГУ) МЧС России Ильи Денисова.

«На данный момент причина возгорания установлена почти на 100%, ею послужила неисправность светильника в одном из помещений склада», - сказал Денисов, отметив, что в этом помещении находилось много легковоспламеняющихся жидкостей и бумажной продукции. «В результате чего пожар распространился с первого этажа по шахте лифта в помещение, в котором находились погибшие люди», - добавил он.

Начальник ГУ МЧС по городу Москве также подчеркнул, что склад был оборудован пожарной сигнализацией и в момент происшествия она была исправна. «Для того чтобы добраться до помещения с погибшими, сотрудникам МЧС пришлось произвести разбор стены и демонтаж металлических шкафов», - заявил Денисов.

По его словам, погибшие в пожаре люди являлись гражданами Киргизии. «На данный момент установлено, что находившиеся на складе люди являлись гражданами Киргизии, она входит в Таможенный союз», - сказал он. «Обсуждать легальность их пребывания на территории данного склада не входит в компетенцию МЧС», - отметил начальник столичного главка МЧС.

В посольстве Киргизии в Москве рассказали «Интерфаксу», что выясняют, действительно ли жертвами пожара стали граждане этой страны. Сейчас сотрудники диппредставительства находятся на месте происшествия, отметили в посольстве.

Пожар на складе по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 5, унес в субботу жизни 17 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.