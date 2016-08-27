ВКС России проверят готовность ПВО Южного военного округа

Экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) России в рамках внезапной проверки боеготовности войск проверят противовоздушную оборону (ПВО) Южного военного округа (ЮВО). Об этом в субботу, 27 августа, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В течение нескольких дней в дневное и ночное время суток экипажи истребительной, бомбардировочной, армейской, дальней и военно-транспортной авиации будут выполнять полеты в зоне ответственности ПВО ЮВО. По данным ведомства, в проверке будут задействованы МиГ-29, МиГ-31, Су-27, Ан-12, Ил-76, Ми-8, Ми-24, Ка-52 и др. В качестве контрольных целей будет использовано более 30 единиц авиационной техники.

«Самолеты и вертолеты будут выполнять полеты на высотах от 50 до 10 000 м с различными скоростями для того, чтобы остаться незамеченными для радиолокационных станций дежурных сил ПВО округа», - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Внезапная проверка была объявлена в четверг по решению верховного главнокомандующего. Войска Южного, часть сил и средств Западного и Центрального округов, Северного флота, главного командования ВКС, командования Воздушно-десантных войск в 7.00 мск привели в полную боевую готовность. Завершится проверка 31 августа.