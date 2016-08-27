В Бангладеш уничтожен организатор захвата заложников в кафе в Дакке

Полиция Бангладеш в субботу, 27 августа, уничтожила троих боевиков, в том числе гражданина Канады, которого считают главным организатором террористического нападения на кафе в столице страны, городе Дакка. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на заявление руководителя контртеррористического подразделения в составе внутренних сил Бангладеш.

Он рассказал, что полиция получила наводку о том, что небольшая группа боевиков скрывается в жилом здании в пригороде Дакки. Силы правопорядка оцепили район в ночь на субботу, затем произошла перестрелка. Около 10.00 по местному времени подозреваемые были убиты отяром специального назначения. Полицейские обнаружили на месте проведения операции гранаты, а также огнестрельное оружие. Среди погибших боевиков был опознан 30-летний гражданин Канады Ахмед Чоудхури, который, по мнению правоохранительных органов, является организатором июльского нападения и захвата заложников в кафе в Дакке

Чоудхури в 2011 г. окончил Университет Виндзор в Канаде. Затем вернулся в Бангладеш в конце 2013 г., предварительно побывав в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). По мнению властей, Чоудхури помогал террористам с приобретением оружия и конспиративными квартирами. Также он сопровождал боевиков до кафе, на которое они напали.

По словам руководителя контртеррористического подразделения, Чоудхури был ответственен за вербовку и радикализацию молодых людей, участвовавших в теракте. Власти утверждают, что гражданин Канады были лидером группировки «Джамаат уль-Муджахидин Бангладеш», которая связана с террористическим «Исламским государством» (деятельность этой организации запрещена на территории России и в ряде других стран).

В начале июля боевики напали на кафе в районе Гульшан, одном из наиболее охраняемых в Дакке, во время ифтара – вечернего разговения - в священный месяц Рамадан. В кафе они захватили заложников. Через 12 часов нападения спецназ начал штурм здания. В результате теракта погибли 22 человека.